海南大學人文傳播學院院長劉復生的一篇畢業寄語於近日引發大陸輿論熱議。澎湃新聞今報導，劉復生對海南大學人文傳播學院2021屆畢業生有一語相贈：「去吧，成為張無忌！」成為張無忌，首先要仁。推己及人，能與人通感與共情。但成為張無忌，重要的卻不在其仁，而在其力量。

劉復生致詞時說：「做個有力量的仁者。此前我一直在教你善良，此刻我要教你去擁有力量」。希望大家未來長嘯深谷，振衣高岡，目送飛鴻，濯足長流。登高壯觀天地間，躍身人海，在人間眾生的關聯之中，重新認識自己，重新塑造自己和世界。張無忌，不要忘了「理解社會，改變世界」啊！我之所以讓你們做張無忌，不是因為他工於社會學的梯雲縱，而是因為他有平常心。

提及寫作的主題，劉復生表示自己發現「95後」的這批學生雖然對金庸的原著不怎麼了解，卻對其作品改編的影視劇十分熟悉。「像《倚天屠龍記》這樣的作品，學生們對它的人物、情節印象還是比較深刻的。」

劉復生受訪時表示，「成為張無忌」其實是自己希望同學們都能成為正直的人，心懷改變社會的理想主義。「張無忌不是一個高調的理想主義者，他更貼近於常人。」正因為張無忌還有著各種各樣的缺點，每個人才能在他身上找到自己的影子。

劉復生解釋，不是每一個人都能成為張無忌，每個人的能力有大有小，也許不一定能做出改變世界的大事，但擁有一顆追求公正的心，堅持做一個好人就很不錯了。「從改變自己開始，改變自己也是改變世界」。

劉復生的研究方向是中國當代文學史和文學批評。選擇金庸的武俠作品來作為畢業生致詞的主題，劉復生坦言這其中他也有著自己的考量。在他看來，金庸不是一般意義上的通俗作家。「從金庸的作品裡面，大家可以讀到很多深層次的東西，這取決於我們怎麼認識。」

(旺報 )