日本愛媛縣海域的瀨戶內海，昨天晚間發生日本貨船與外國籍船隻相撞事故，日本貨船因此翻覆沉沒，船上12人落海，其中9人獲救，3人至今下落不明，仍在搜救中。

日本放送協會（NHK）報導，昨天深夜11時55分左右，愛媛縣今治市西北方來島海峽附近，由神戶市「王子海運」運行、約1萬1000噸的貨船「白虎」號，與馬紹爾群島籍約2700噸的化學液體船「ULSAN PIONEER」發生相撞事故。

白虎號因相撞事故翻覆，約2小時40分鐘後沉沒。

今治海上保安部表示，貨船上共有船員12人，落海後其中9人獲救送醫，沒有生命危險。

另有3人失蹤，分別是66歲的船長佐藤保、27歲的船員小川有樹、22歲船員上(上白下田)隆寬。海上保安部的巡邏船與當地漁船持續搜救中。

ULSAN PIONEER上則有韓國籍與馬紹爾籍船員共13人，船隻未沉沒，也無人受傷。

報導指出，來島海峽、四國與淡路島間的鳴門海峽、本州與九州間的關門海峽並稱「日本三大潮流」，是船隻航道會受海潮流向影響而變化的特殊海峽。平均每天約有400艘船隻通過來島海峽，周邊意外事故也多，被視為海上交通的難關。

日本政府運輸安全委員會已指派3名調查官調查此事，將前往現場了解事故發生原因。

(中央社)