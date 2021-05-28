新北市三重郵局經理王婉如表示，一位郵務士27日上午上班時體溫正常，未料下午投遞完三重區域後，回三重郵局檢測時體溫高達38度，主管們不敢大意，請該郵務士休息一陣以後再量測未料仍高燒不退，該郵務士緊急前往附近新北市立三重聯合醫院快篩，結果呈陽性，三重郵局27日晚間進行全面大消毒。
王婉如表示，與該郵務士接觸家屬前往快篩皆為陰性，郵局同仁目前仍在快篩中，由於郵務士工作難以分流，該郵務士負責部分會由其他郵務士共同分擔，郵局有防疫假，目前該同仁已經請假在家候等PCR結果。
(中時 )
新北市三重郵局經理王婉如表示，一位郵務士27日上午上班時體溫正常，未料下午投遞完三重區域後，回三重郵局檢測時體溫高達38度，主管們不敢大意，請該郵務士休息一陣以後再量測未料仍高燒不退，該郵務士緊急前往附近新北市立三重聯合醫院快篩，結果呈陽性，三重郵局27日晚間進行全面大消毒。
王婉如表示，與該郵務士接觸家屬前往快篩皆為陰性，郵局同仁目前仍在快篩中，由於郵務士工作難以分流，該郵務士負責部分會由其他郵務士共同分擔，郵局有防疫假，目前該同仁已經請假在家候等PCR結果。
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