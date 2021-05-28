新北市三重郵局經理王婉如表示，一位郵務士27日上午上班時體溫正常，未料下午投遞完三重區域後，回三重郵局檢測時體溫高達38度，主管們不敢大意，請該郵務士休息一陣以後再量測未料仍高燒不退，該郵務士緊急前往附近新北市立三重聯合醫院快篩，結果呈陽性，三重郵局27日晚間進行全面大消毒。

王婉如表示，與該郵務士接觸家屬前往快篩皆為陰性，郵局同仁目前仍在快篩中，由於郵務士工作難以分流，該郵務士負責部分會由其他郵務士共同分擔，郵局有防疫假，目前該同仁已經請假在家候等PCR結果。

陽性郵局員工與王國材同框 內部員工再爆：會後跑去萬華阿公店
仁惠醫院女護理師快篩後呈陽性 疑健檢排隊時被感染

(中時 )

#新冠肺炎 #台灣 # 郵務士 #郵局 #快篩