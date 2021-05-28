20歲藏族小鮮肉丁真因「野性與純真並存」的高顏值爆紅，還擔任家鄉四川甘孜州理塘縣的旅遊大使，為家鄉帶來大筆觀光財，給人單純大男孩的印象，爆紅後他的一舉一動都受到關注，儘管一度爆出負面消息，卻不影響他的高人氣，日前丁真又因一組身穿藏袍的帥照引起熱議。

丁真因一段7秒影片知名度大開，畫面中他和另一名藏族男孩騎馬在沙漠中奔馳，帥氣純真的模樣瞬間讓他爆紅，還被封為「甜野男孩」，每每發出帥照都會融化一票女性的心，日前他再度因一組帥照登上微博熱搜，只見他穿著一身藏袍，脖子配戴濃濃民族風格的玉珠，再搭上招牌耳墜。

丁真因為身穿藏族服飾的照片再登微博熱搜。(圖/翻攝自微博)

丁真時而對鏡頭露出開朗壞笑、時而眼神認真，帥氣的模樣立刻引起大批網友熱議，紛紛直呼，「甜野切換自如」、「怎麼越來越帥」、「笑跟不笑判若兩人」、「讓人心動的帥哥」、「笑起來很甜很奶，不笑很野很酷」、「怎麼做到笑的時候像孩子，不笑的時候像大人」。

丁真的西裝照先前掀起熱議。（圖/翻攝自微博）

事實上，丁真前陣子負評連環爆，被抓包當眾抽菸，又指他不但已婚，還對感情不忠出軌，甚至出現包養一說，讓純真形象破滅，對此，丁真工作室立刻澄清闢謠，似乎沒有影響到他的高人氣，他依舊是活動行程滿檔，先前身穿西裝出席活動還掀起巨大騷動。

(中時新聞網)