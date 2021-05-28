車用電子及網通需求強勁，電感廠—臺慶科(3357)各產品線接單能見度仍達3個月以上，部分產品訂單更達4個月，由於網路變壓器擴產順利，可望提前上線貢獻業績，臺慶科總經理謝明良表示，第3季看起來樂觀，全年至少有兩位數以上成長，再創歷年新高，

臺慶科為被動元件電感廠，挾公司在磁性材料領域擁有超過45年經驗，以及垂直整合長期耕耘電感市場優勢，業績自去年展現強勁成長力道，今年更因各項新科技應用普及及電動車興起，被動元件產品需求強勁，接單一路暢旺至第3季。

目前臺慶科主要產品包括：晶片磁珠、繞線電感、一體成型功率電感、共模濾波器及新型自動化網路變壓器，生產據點在台灣桃園楊梅、江蘇省昆山及泗洪，其中桃園廠主要產品為共模濾波器/網路變壓器/繞線電感/鐵芯/鐵氧體材料，約佔產值20%，昆山廠主要產品為積層晶片磁珠/電感，約占產值10%，泗洪廠則是所有產品皆有，約占產值70%。

受惠於終端需求強勁，臺慶科第1季稅後盈餘2.3億元，年成長61.97%，單季每股盈餘為2.54元，累計前4月合併營收為18.78億元，年成長46.93%。

臺慶科表示，雖然台灣疫情升溫為下半年景氣增添一些變數，但各產品接單仍維持3個月以上能見度，部分產品更超過4個月，第3季看來依舊樂觀，全年至少有兩位數以上成長，再創歷年新高。

為因應客戶強勁需求，臺慶科今年預計投資6億元啟動擴產，其中網路變壓器預計擴產一倍，由於擴產順利，預估7月前就可以上線貢獻業績，一體成型功率電感月產能預計從目前的7500萬顆增加至9000萬顆，由於設備進廠進度稍有延後，新產能將於7月以後加入，若訂單狀況持續滿載，新產能預估可增加20%到25%營收。

(時報資訊)