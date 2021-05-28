因房市熱絡帶動電器需求大增，美國最大電子零售商百思買（Best Buy）上季業績表現優於市場預期，並上修全年財測。

周四百思買股價收漲1%，為118.14美元。

百思買公布，第一財季（截至5月1日）營收年增36%，為116.4億美元，優於分析師預估的104.4億美元。

淨利為5.95億美元，相當於每股盈餘2.32美元，較前一年同期的淨利1.59億美元、每股盈餘0.61美元大幅成長，並遠超出分析師預估的每股盈餘1.39美元。

百思買執行長Corie Barry表示，美國房市火熱，帶動了百思買電子與電器產品銷售大增，此外，美國政府直接發放現金，亦為首季營收暴增增添火力。

包括電商在內，百思買上季同店營收年增37.2%，優於市場預估的年增22.4%增幅。

該公司上修全年同店營收預測，從先前預估的下滑2%至成長1%，調整為成長3%～6%。

(時報資訊)