全國三級警戒，規定民眾外出須戴口罩，但也因此讓許多戶外工作的勞工吃飯被檢舉，對此，前藍委顏寬恒發起挺工人活動，表示這群工人很多也是他的朋友，現在雖然標準放寬，但還是很多人不知到這項規定而檢舉他們，他拜託大家，下次經過在路邊吞便當的他們時，請點個頭，跟這個社會最硬的脊椎骨們比個大拇指，好嗎？此文一出，破萬網淚讚，稱顏寬恒講得太真實了。

顏寬恒今（28日）在臉書發文表示，在這個大疫當前的時代，大家各自都有各自的苦，他知道爸媽們要兼顧收入，和在家裡照顧小寶貝們有多麼辛苦，但是今天他想要跟大家分享另外一群人，「也許他們平常不大聲張揚，也許你沒有注意過他們，但這個社會不能少了他們，他們不求軒、不求冕，沒有華服美饌，但卻是這個社會最堅硬的脊椎骨」。

顏寬恒稱，很多做工的人都是他的朋友，他們完全沒有辦法遠距上班，必須要一槌一槌，一鏟一鏟的才能夠讓社會繼續進步；做土水的，做板模的，打石的，搬運磚瓦的，他們靠著勞力賺錢，很多都是一日不做，一日無收，休息一天就少一天孩子的學費，休息一天就少了一天爸媽的奉養金，休息一天就少了夫妻的生活費。

社會進入防疫階段，顏寬恒強調，但他們還是必須工作，必須在大太陽下彎腰低頭努力工作，37度的高溫，即使氣喘吁吁，即使呼吸粗重，他們也配合規範戴著口罩，一個上午大概口罩就濕透了；他們比較不會講話，他們依舊沒有怨言，甚至打著赤膊也戴著口罩，躺在水泥地上午睡的時候也戴著口罩，他們真的很努力。

顏寬恒指出，但最近他們無奈的吐露，因為實在快受不了了，當他們好不容易有個機會可以喘息，中午蹲坐在路邊想要喝個水，吃個午飯時，就會被警察勸導，路人檢舉，但真的沒有密閉空間可以讓他們吃飯啊！雖然大家都是為了社會好，指揮中心剛放寬這個規定，但不是每個人都知道這件事；路人經過時還會用違反規定的眼神瞪著他們，再加上檢舉不停還是讓做工的人們煩不勝煩，連在車上吃飯也得要顧慮兩人必須戴罩的規定，他們真的好為難啊！

顏寬恒稱，他只想幫做工的人說說話，規定已經放寬了，做工的人很辛苦，請大家下次經過在路邊吞便當的他們時，不要拿起手機拍照檢舉，而是跟他們點個頭，跟這個社會最硬的脊椎骨們比個大拇指，好嗎？

(中時新聞網)