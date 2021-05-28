中央流行疫情指揮中心推出「社交距離App」，讓確診者上傳資料，以提醒周遭近距離接觸對象。app到目前為止超過百萬人次下載，但隨著確診者破5000人，實際上傳的僅29人，效果大打折扣。有民眾透露，他住家對面的鄰居確診，手機卻從來沒有發過警訊，氣得把app刪了！

衛福部今年4月推出「社交距離App」，不到兩個月逾百萬人下載，CDC還祭出5000元禮券，鼓勵使用者上傳資料，一旦有人確診，app會主動通知過去14天內確診者接觸過的對象，有助匡列、防疫。

卻有醫師說，自己已接觸過多到數不清的確診者，但app從來沒叫過；還有一名民眾表示，住他租屋處對面的鄰居確診，日前被救護車載走，結果這款app也從來沒響過，直接移除。

一般認為，以這次本土疫情中確診者多為老年人來看，不懂得使用手機或不會上傳的人佔多數，app效果不佳。

疫情指揮中心發言人莊人祥指出，截至5月24日止，僅29名確診者上傳資料，上傳率僅千分之5。

(中時新聞網)