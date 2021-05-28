湖人這次差點樂極生悲！湖人28日雖靠「一眉哥」安東尼戴維斯、「小皇帝」詹姆斯第3節攜手攻下28分，一度幫湖人領先到21分，卻遭太陽末節展開反撲，幸好湖人仍以109比95擊退太陽，在季後賽首輪取得2勝1敗領先優勢，這也是湖人闊別9年重新拿到季後賽主場勝利(上次在2012年5月18日)。

雙方上半場形成防守大戰，投籃命中率都不太理想，湖人半場命中率3成95，太陽僅3成66，不過湖人仍靠安東尼戴維斯12分、5籃板表現帶領，打完上半場，取得43比40小幅領先，沒想到詹姆斯下半場一開始就改變了場上局面。

因為詹姆斯第3節開始就啟動「全力詹」模式，跟安東尼戴維斯攜手帶領湖人打出10比2，一舉擴大湖人領先優勢到雙位數，甚至一度領先到17分，光在第3節，戴維斯單節轟18分，詹皇也有10分，前3節結束，湖人76比63領先。

太陽雖在末節一度縮小差距到8分，湖人卻換替補射手麥修斯發威，在他連進兩顆三分球帶領下，湖人擴大領先到21分之多，板凳席也都提前開始慶祝了，沒想到太陽也有派恩連進3顆三分球，轉眼縮小差距到8分，場上局面還很難講。

最後1分34秒，詹姆斯兩罰俱中，戴文布克馬上也兩罰俱中，接著換成庫茲馬兩罰俱中，差距仍在10分，來到最後35.4秒，薛洛德遭到布克狠狠推倒，場上氣氛火爆，布克被吹二級惡性犯規被驅逐，克勞德也被驅逐，反正勝負已定了。

安東尼戴維斯攻下全場最高34分，且抓11籃板，詹姆斯也拿21分、9助攻與6籃板，薛洛德20分，不過湖人先發後衛波普下半場左腿受傷提前退場，G4能否上場未定；太陽以艾頓22分最高，戴文布克也拿19分，保羅明顯仍受肩傷影響，全場只拿7分。

(中時 )