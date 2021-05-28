宜蘭縣寒溪部落在出入路口自設防疫檢測站，守護部落的安全。（胡健森攝）

國內的新冠肺炎疫情愈發猛烈，雙北地區醫療體系已瀕臨崩潰邊緣，對於醫療資源相對更為欠缺的原住民部落而言，對疫情的發展更加膽顫心驚，宜蘭縣大同鄉寒溪村民乾脆在出入口自設防疫檢測站，在疫情如此嚴重的時期，「自己的部落靠自己來保護」。

寒溪村內的「寒溪吊橋」是宜蘭縣知名的風景遊憩區，總能吸引許多遊客前往打卡拍照，但如今疫情嚴峻，部落居民為了保護自己，也開始婉拒外地遊客進入，村長孫英花說，每天仍會有數十名甚至上百名的遊客想要進入寒溪村，對部落居民而言是相當大的風險。

經過部落內部討論後，決定自行設置防疫檢測站，檢測站設置的位置就在宜33線的縣道，這是出入寒溪村主要道路，每天上午7點至下午5點都會實施人員出入的防疫管控，如果是不認識的外地遊客，只要額溫過高就會婉拒進入部落，如果是部落內的自己人，則會請他先到一旁的管制站內休息，等到體溫符合標準才會放行。

孫英花說，宜蘭縣最早成立防疫檢測站的是南澳鄉的南澳村，但是否是部落自發性成立的就不大清楚，但是寒溪村防疫檢測站的人力、物力大都是部落居民自己籌措的，協助檢測的人員都是志願、無薪，而大同鄉的英士村、樂水村、四季村、松羅村、也都有意願仿效辦理，將會陸續自己成立防疫檢測站。

(中時 )