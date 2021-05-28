美國政府即將釋出的八千萬劑疫苗如何分配引發關注，美國在台協會舉辦線上會議，邀集我駐美代表蕭美琴、國務院亞太副助卿費德瑋（Jonathan Fritz）、國務院全球疫情因應與衛生安全協調官史密斯（Gayle Smith）。蕭美琴向美方表達對於美方支持我國取得安全且有效疫苗的迫切需求。

美國國務院東亞暨太平洋事務局在推特表示，AIT舉辦線上會議，討論台美一同努力終結疫情流行。我駐美代表處推特也轉推文表示，蕭美琴與費德瑋、史密斯有深入的討論，蕭美琴向美方表達，對於美方支持我國取得安全且有效疫苗的迫切需求。

史密斯曾在歐巴馬政府時期負責對抗伊波拉疫情，並領導疫苗分發外國的工作；這次新冠肺炎疫情肆虐全球，史密斯再度披掛上陣，擔任美國全球疫情因應與衛生安全協調官，負責美國對外疫苗分發。

此外，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨天揭露採購德國BNT疫苗破局流程，駐德代表謝志偉今天在臉書發文證實，「陳部長對此所言，句句為真！」

謝志偉說，他的身分對此過程不宜作任何評論，也不責怪BNT，也不能怪德國政府，相反地，他們有展現善意。因此，請別與台灣晶片聯想，是兩碼事。

謝志偉反問，去年八月還受困於新冠病毒慘烈肆虐，而台灣猶被國際讚揚兼羨慕彷如人間天堂之際，我政府已在作採購疫苗之努力，這不算是「超前部署」？懇請大家各依良心與良知自己判斷。

(中時 )