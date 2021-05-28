防疫當前，避免群聚杜絕造成染疫風險，台南市政府率先開發「群聚監測警示系統」，目前布建在10個地點試辦，透過晶片可偵測人潮群聚主動通報警察局，減少第一線查緝疲於奔波。

台南市政府研考會主委戴偉峻今天公布研考會開發一套群聚監測警示系統，是全國首創。

他說，利用晶片估算人數，可偵測方圓10公尺內、10人以上的群聚活動，連續5分鐘超過10人群聚，會自動發送警示訊息通報當地警察分局的line群組，同時也不會紀錄使用者資訊及行跡軌跡等個人資訊。

目前這套系統已建置在10處人潮易聚集的場所試辦，將有助於提升警力巡查效率。

疫情當前，各縣市政府都呼籲避免群聚，台南市長黃偉哲表示，透過這套監測系統，即時通報警察，可避免警力漫無目的稽查，大大提升警察執法效率，且晶片安裝成本低、具高隱密性，市府將動支經費加速採買，安裝場域以公園等開放性場域等不應該發生群聚的地方為優先。

(中時 )