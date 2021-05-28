教育部今天宣布，配合全國疫情警戒第三級時間延長，幼兒園6月先不向家長收取每月繳交的代收代辦費，將等復課後再按比例收費。教育部也爭取將私幼的營收短收，納入紓困方案。

教育部表示，27日分別與地方政府及全國性教保經營者團體代表研商、達成共識。考量目前受到COVID-19 （2019年冠狀病毒疾病，俗稱武漢肺炎）疫情影響，幼兒園已停止到園上課至6月14日，這段期間幼兒園將暫時先不向家長收取6月的代收代辦費，包括活動費、材料費、午餐費及點心費等。

教育部表示，等復課後，幼兒園向家長收取的費用，將依據幼兒實際上課日數比例計算。舉例來說，某園一個月代收代辦費為新台幣4000元，6月原應提供的教保服務日是20日，因停課政策，學童只到園11日，家長只須繳交2200元（4000除以20，再乘以11）。

對於私幼業者的損失，教育部表示，將爭取嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興特別預算，目前已研議相關執行作業。

日前傳出少數幼兒園要求教師在停止到園期間放無薪假，教育部曾解釋，幼兒園在這段期間要退還的費用，不包括支應教職員工所需的學費及雜費。幼兒園教師仍須負責引導家長為幼兒提供多元學習機會，每日並應主動聯繫、關懷幼兒生活情形。（編輯：管中維）1100528

(中央社)