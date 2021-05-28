日本媒體報導，日本政府考慮提供已採購的部分英國製阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）疫苗給台灣，最快6月提供。駐日代表謝長廷稍早在臉書發文表示，這種事情通常要低調運作，才能避免政治干擾，而且提供的數量、時間、主體、釋出方式等細節也相當複雜，只能跟時間賽跑，疫苗沒有送抵台灣之前都不算數。

謝長廷說，台灣有2300萬人口，1人注射兩次基本上需要4600萬次份，為了台灣人民的安全與健康，全力爭取疫苗是外館份內之事，假如報導屬實，可稱得上是「及時雨」。

謝長廷又說，台灣跟日本一向有急難時互相協助的傳統，這是一種善的循環，對台日友好及世界和平都是正面的，相信多數國人跟我一樣，對日方的善意非常歡迎也十分感謝。

外交部則表示，目前疫情在許多國家仍然構成重大威脅，5月中以來，台灣的疫情也面臨挑戰。中央流行疫情指揮中心除致力遏阻疫情擴散之外，同時透過COVAX國際分配機制以及與原廠協商，全力為國人爭取疫苗。外交部也配合指揮中心，積極尋求理念相近國家協助爭取疫苗，努力不曾間斷，一旦確認有結果，定會向國人報告。

(中時 )