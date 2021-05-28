新北市汐止區公所1名外包女清潔工昨（28）日上午快篩呈陽性反應，公所不敢大意，隨即匡列公所內78人進行快篩，所幸均為陰性，該名清潔工已送PCR核酸檢測，目前尚在等候檢驗結果。

汐止區公所表示，清潔工在工作時均戴口罩、手套，感染他人的機率不高，但為求慎重，仍安排78位同仁前往快篩，均為陰性反應。此外，清潔工一組3人，中午會在公所地下室休息，其他2人快篩呈陰性反應。

(中時 )