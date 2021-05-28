汐止區公所外包清潔工快篩陽性 等候PCR結果 13:112021/05/28 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 汐止區公所外包清潔工快篩陽性 等候PCR結果。（示意圖/Shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市汐止區公所1名外包女清潔工昨（28）日上午快篩呈陽性反應，公所不敢大意，隨即匡列公所內78人進行快篩，所幸均為陰性，該名清潔工已送PCR核酸檢測，目前尚在等候檢驗結果。 汐止區公所表示，清潔工在工作時均戴口罩、手套，感染他人的機率不高，但為求慎重，仍安排78位同仁前往快篩，均為陰性反應。此外，清潔工一組3人，中午會在公所地下室休息，其他2人快篩呈陰性反應。 亞東院內感染爆1死 2護理師篩檢陽性 仁惠醫院護理師驚傳快篩陽性 高市議員憂感染擴散籲設快篩站 (中時 ) #清潔工 #快篩 #公所 #汐止區公所 #PCR 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 驚傳新聞台員工快篩陽性 東森證實外勤同事已隔離 18:212021/05/17 生活 仁惠醫院女護理師快篩後呈陽性 疑健檢排隊時被感染 11:402021/05/18 生活 議員吳沛憶爆：萬華洗腎中心偷做快篩 好幾位患者呈陽性 12:232021/05/18 生活 花縣府暫停出差 金門促設快篩站 04:102021/05/18 地方新聞 高雄仁惠醫院急採檢94人 陳其邁：1護理師篩檢陽性 10:152021/05/18 生活 火眼實驗室出馬 3天曾廣篩千萬人 04:102021/05/18 產業財經 雙北增設快篩站 發號碼牌避群聚 04:102021/05/17 焦點要聞 雙北市長喊話 大學也應停課 04:102021/05/18 焦點要聞 家屬疑確診 外送員3天跑樹林送單 區公所：未染疫勿恐慌 11:292021/05/18 生活 又停電媒體人忍不住狂飆髒話 要這兩群人都去死 網友激動大讚 09:072021/05/18 政治 中度社區傳播 必須增加篩檢 04:102021/05/18 時論廣場 生活熱門新聞 要下雨給冰雹！劇烈鋒面明來襲 降水一次灌7天 - 生活 驚傳最年輕死亡確診者 土城36歲男子染疫隔天死亡 - 生活 坦承疫情「狀況不太好」 陳時中憂心：社區還有感染者沒找出來 - 生活 中市公布最新確診足跡 遍布寶雅、全聯、家樂福 - 生活 桃園今增22例本土確診 足跡遍及市場、水果行 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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