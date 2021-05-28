CMOS影像感測器（CIS）封測廠同欣電(6271)2021年第二季營運動能轉佳，惟股價4月中以來一路拉回修正，1個月來跌幅達34％。17日起股價止跌回升，今（28）日在買盤敲進下放量勁揚6.34％至184.5元，截至午盤維持約6％漲幅，領漲封測族群。

同欣電首季稅後淨利4.79億元，季減2.32％、年增達75.92％，每股盈餘（EPS）2.68元，雙創同期新高。4月自結合併營收11.12億元，雖月減4.53％、仍年增達88.17％，創同期新高、歷史第3高。累計前4月自結合併營收42.53億元、年增達67.18％，續創同期新高。

同欣電預期第二季營收將季增個位數百分比，毛利率可望較首季回升。總經理呂紹萍表示，首季受累晶圓供應不足的射頻（RF）模組將顯著好轉，陶瓷基板需求持續回升、價格亦可望改善，影像產品中的車用CIS需求續強、手機CIS則須視客戶提供晶圓量而定。

投顧法人認為，同欣電第二季四大產品以RF模組動能最強、陶瓷基板次之，僅影像產品的手機CIS因晶圓量問題不確定性較高。預估第二季營收季增7％、年增63％，毛利率有機會回升至28％以上，主要受惠陶瓷基板及影像產品價格調漲。

對於日媒報導指稱索尼（Sony）有意找台積電於日本建廠合作CIS。投顧法人認為，雖然台積電不太可能採取合資模式，但無論是索尼找台積電代工或合資建廠，身為索尼委外封測廠的同欣電均有望受惠，相關車用CIS訂單增加可望貢獻營收。

投顧法人預期，同欣電今年四大產品中僅RF模組不確定性較高、可能衰退，其他三大產品線仍可持續成長，其中以陶瓷基板成長動能最強，影像產品及混合模組下半年成長動能可望恢復，屆時有利於增添營收及毛利率提升的加乘效果。

投顧法人預期同欣電今年營收可望成長35％、獲利可望成長50％，雖略低於先前預期，但明年八德新廠投產後有利於獲利持續成長，2家投顧法人分別維持「買進」、「區間操作」評等，目標價260元、220元不變。第3家投顧法人看法則相對保守，維持「中立」評等。

(時報資訊)