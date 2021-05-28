中國大陸玻璃期貨一個月內時間大漲逾4成，5月中旬玻璃期貨大漲至每噸2945元人民幣，創歷史新高，近期在2500元上盤整。大陸玻璃傳出漲價傳言，台玻(1802)開高走高，盤中衝上漲停板32.45元，至12：40，買單高掛9600餘張搶著要買，冠軍(1806)、中釉(1890)漲幅逾4%，和成(1810)及凱撒衛(1817)同步走揚，上市玻陶指數大漲9%，成為盤面上最強勢的族群。

中國大陸玻璃庫存水位低、大陸建案完工量增加，大陸玻璃期貨價格後市展望仍佳，台玻首季稅後淨利創同期新高，第2季營運仍獲法人看好，今年全年度營運有望維持正數。轉投資44%的實聯化工江蘇公司去年下半年起擺脫疫情陰霾需求增加，推升純鹼價格上漲，全年微幅獲利，法人認為，今年在經濟復甦、原物料價格揚升帶動下，營運正向看待。

受疫情影響，包括天然氣、原物料以及貨運的運輸費用，接連上漲，冠軍指出，自2021年4月起天然氣漲幅是8.04%、紙箱上漲25%、原料運費因國際運費漲價對各項材料成本漲幅約8%～20%，平均每個月製造成本多出400萬元。為讓長期合作的供應商及消費者能使用最好的建材，現在自行吸收目前各項上漲成本，希望與合作伙伴們共同挺過疫情的困境。

(時報資訊)