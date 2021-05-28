長榮鋼(2211)公告，於2月23日至5月27日，處分同集團長榮航股票約2.02萬張，交易金額3.14億元、處分利益約2047萬元，處分目的是為了充實營運資金。

長榮鋼手上有長榮海運、長榮航股票；此次處分長榮航約20207張後，仍持有長榮航約24萬張，持股比4.89%，持有之金額為34.78億元。長榮鋼表示，這次處分目的是為了充實營運資金。

長榮鋼受惠鋼構產業需求熱絡，第一季營運成長。營收30.48億元，毛利率18.54%，營業淨利4.11億元，歸屬於母公司業主淨利2.57億元，年增9.6%，基本每股盈餘0.65元。前4月營收38.36億元，年增率約為23%。

長榮鋼聚焦鋼構產品，今年需求熱絡，景氣暢旺，公司訂單能見度排到明年第二季。法人估計公司今年鋼構吊裝量將達22萬噸，營收將首度突破100億元。

長榮鋼並轉投資環保事業，擁有三家特許的專業廢棄物處理公司欣榮企業、水美工程以及榮鼎綠能等，營運範圍家戶垃圾、醫療及科技業等事業機構廢棄物處理與汽電共生等資源循環業務。

其中，欣榮企業及水美工程約占長榮鋼鐵合併營收25%，獲利貢獻超過55%，毛利率大幅優於鋼構本業，環保事業展望仍佳；隨著榮鼎綠能將在今年年底開始商轉，水美工程預計於2023年完成產能擴充，可望為公司的營收、獲利持續挹注成長動能。

長榮鋼持股榮鼎綠能50%，榮鼎綠能在2018年與桃園市政府簽約，特許期間25年，並於2019年7月動工，預計今年底啟用，為桃園市第2座大型生活廢棄物焚化爐。

長榮鋼持股欣榮企業68.46%，欣榮是桃園市目前唯一的大型生活廢棄物焚化廠，也是台灣目前唯一以BOO（興建-營運-擁有）模式營運的焚化廠。

由於有害事業廢棄物處理需求增，水美正在進行擴充設備，已通過主管機關核准，預計2023年將產能擴充50%，每年可達3萬噸，水美工程每年稅前盈餘約2億至3億元，擴廠後，稅前盈餘可達3億至4億元。

(時報資訊)