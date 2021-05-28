陸股表現強勁，在全球主要股市中最亮眼，兩市成交量再度破人民幣兆元，北上資金淨流入創開通以來單日新高，近期顯現擺脫農曆春節後頹勢，5月以來滬深兩市漲幅在全球股市名列前茅，後市表現仍看好。

投信法人表示，大陸經濟穩健復甦的支撐下，4月來陸股表現走穩，後市因經濟復甦程度較高，已經達到甚至超過疫情前的水準，在基本面修復並帶動企業獲利改善下，北上資金持續挹注，同時官方經濟改革及升級之政策推動不間斷，陸股市後續表現可期，有利伺機布局大中華基金。

群益中國新機會基金經理人洪玉婷表示，從基本面來看，儘管4月大陸製造業較前值回落，但保持在擴張區域擴張，且並不意味著經濟增長動能有所放緩，當中消費和製造業投資增長動能依舊強勁，4月商品房和汽車銷售同比持續增加，反映出內需恢復良好。

加上外需表現強勁，經濟仍維持在上行趨勢不變，尤其企業盈利上行週期延續，今年下半年企業獲利仍可保持正增長，因此無論基本面或獲利面來看，皆給予陸股正面支撐，但操作上也仍須關注中美關係、人行政策動向、海外疫情等因素，但對於陸股中長期表現仍正面看待。

群益華夏盛世基金經理人謝天翎指出，大陸產業看法上，大宗商品價格上行，配置上首選需求未受價格抑制的產業。產業類別的製造、消費、能源與材料盈利增速快於其他產業，且恢復到疫情前水準，顯示電動車、醫藥、大宗商品需求強於疫情前。

出口鏈訂單保持韌性，大陸出口份額提升，出口行業景氣度佳。標的選擇建議維持市場及產業分散，並以具增長確定性和持續性的產業及個股為主。

(工商 )