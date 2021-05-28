政府提出紓困貸款4.0專案，全國金融業工會聯合總會提出具體相關意見，並於28日發函各主管機關。其中，包含一律採取線上申請方式、請行政院不要再限時限量要求各承辦單位三天內一定要撥款、經核准案件應簡化開戶、對保、撥款程序等等。

發函主管機關包含國家發展委員會、金融監督管理委員會、財政部、經濟部、勞動部、臺北市政府勞動局、新北市政府勞工局、桃園市政府勞動局、台中市政府勞工局、台南市政府勞工局、高雄市政府勞工局。

全國金融業工會聯合總會指出，政府近期將啟動紓困4.0專案，其中勞工紓困貸款將繼續開辦申請，有鑑於民眾爭相申辦會有群聚染疫之風險，全國金融業工會聯合總會提供相關具體意見。

一、一律採取線上申請方式，並明定欲申請紓困貸款勞工至其原往來金融機構（銀行、郵局、信用合作社、農漁會信用部）辦理，以避免重新開戶冗長程序，以及減少移動距離，降低染疫風險。

二、目前多數一線分行均採取分流上班，請行政院不要再限時限量要求各承辦單位三天內一定要撥款；同時勿再要求各行庫進行業績競賽，增加員工沉重負擔。

三、簡化勞工申請之書類文件（如所得證明資料、戶籍身分資料等）。

四、經核准案件應簡化開戶、對保、撥款程序，建議採取電話照會或線上對保即可。

五、一線分行上班人數減半情況下，難免會遇到申請紓困貸款人潮，造成群聚風險，主管機關及雇主更應強化行員健康安全配套防護及人流管制措施，譬如相關人員完成疫苗施打及投保防疫保險、給予適當防護設備(口罩、防護衣或隔離衣)，並且限制人數入行等措施。

六、信保基金目前確診人數高達6人，應無法應付來自各金融機構送件量，請主管機關應先重視這個問題，建議強化資訊作業機制，加速自動審查，以保護信保基金同仁身心健康及紓困案件處理效率。

七、請中央及地方勞工行政主管機關務必要求金融機構業者勿使員工因辦理該項業務，又再發生像去年有多家業者違反勞動法令之問題，全國金融業工會聯合總會暨所有金融業工會對此勞工超時過勞問題將嚴格監督。

(工商 )