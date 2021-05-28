民進黨立委何志偉昨晚間揭露，自己團隊有名同仁前天才快篩陰性，沒想到隔一天就離開人世，死亡後驗出病毒。何志偉今受訪時表示，當他一接到這個噩耗時，心裡面打擊非常大，也非常錯愕、更是難過。

何志偉昨晚在臉書以「生命極其脆弱 死亡的距離已逼近」為題發文，指出團隊中過去一位盡心盡力在崗位上工作的同事，就在這次的肺炎中往生了；這名同仁前天才快篩陰性，沒想到隔一天就離開人世，讓他直呼「原來死神是如此的無情，一步步逼近我們身邊的人」。

何志偉表示，當他一接到這個噩耗的時候，心裡面打擊非常大，也非常錯愕、更是難過，自己也開始回想過去在地方上一起努力打拚的日子。

何說，這位同仁是非常善良、溫暖、負責任、盡責的一位好同事，所以他們跟家屬都非常不捨、更是難過。

何志偉表示，相信在這麼致命的疫情中，大家的心裡也都沒有想到，會發生這樣的事情，所以恐慌、難過、心裡感到痛苦是一定會有的，「現在能夠做的我們全力盡力去做」，也期待這波疫情要趕快過去，大家要趕快恢復正常的生活。

而中央流行疫情指揮中心今宣布新增19人死亡，其中1人為40多歲女子（案6824），個案於5/18開始發燒、5/20去診所就醫，當日診斷為急性氣管炎；後來女子5/23、5/25曾去診所就醫，於5/25晚上去醫院快篩檢查，結果為陰性，但5/26晚上就被發現躺臥在浴是中，送醫急救，到院前死亡。目前針對該案匡列10位接觸者，有上到系統，居家隔離的單已經開了。

(中時 )