疫情蔓延，國人團結抗疫、守住台灣；企業挺第一線醫護人員並照顧在地小農，28日中午捐贈100個防疫護目鏡、100份小農製作的便當予台中榮總；活動發起人長薛煒立表示，這次採購華興青果行及委託台邑餐飲製作，他們因這次疫情受停課影響的廠商；國難當前大家力挺第一線醫護人員。

在一起管顧科技（股）公司董事長薛煒立表示，這次便當的食材是特別向此次受到停課影響的雲林小農（華興青果行）採購，並委託此次同樣受停課影響的團膳公司台邑餐飲製作，經由台邑專業的營養師團隊幫護理人員營養把關，製作營養均衡的健康便當。

台中榮總社工室主任莊李和表示，防疫護目鏡是第一線醫療人員亟需要的醫用物資，企業主帶頭響應做公益，令人感動；另很多醫護人員在疫情期間相當辛苦忙碌，熱騰騰的愛心便當營養交給院內醫療人員，希望醫護人員不用擔心用餐的問題，全心專注第一線防堵疫情，守住戰線。

雲林華興青果行老闆廖瑞生指出，因疫情停課影響，造成蔬菜供應鏈間斷，近來天氣高溫蔬菜更不容易保存。自產有機履歷蔬菜，都以供應團膳企業公司為主，這波疫情造成非常大的衝擊，因此有企業愛心採購，讓小農順利走過這波困境；將聯手推出有機蔬菜箱，協助減少民眾外出的次數。

台邑餐飲董事長童育賢說，疫情期間，感謝企業伸出援手，協助資源整合，疫情期間順利轉型，未來將合作，採購新鮮有機食材製作出營養均衡的覆熱食品，台邑通過HACCP食品工廠認證,能夠提供最安全的食品，並有專業的營養師為各位購買的民眾健康安全守護把關。

(中時 )