中央流行疫情指揮中心今公布國內新增299例新冠肺炎確定病例，分別為297例本土個案及2例境外移入個案；另有校正回歸本土個案258例，總計557例。確診個案中新增19例死亡，創下單日新高。

指揮官陳時中說，今新增的297例本土病例，為157例男性、140例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今年4月29日至5月27日；個案分布以新北市136例最多，其次為台北市94例。

校正回歸258例，其中133例男性、125例女性。陳時中坦承「疫情狀況不太好」，因校正回歸後，近期的確診數並沒有往下的趨勢。他憂心，社區內還有潛藏病例，若繼續留在裡面，就有可能再造成傳染，呼籲熱區篩檢的速度要加快。

陳時中說，儘速把這些人找出來是目前很重要的工作，本土疫情沒有突然上升，看得出來三級警戒和社區防疫有一定效果，後續要看哪個效果較好。

外界關心疫情警戒是否有升級可能，陳時中說，社區管理強度是夠的，問題是執行力，需要民眾把執行做好，這個最重要。陳時中說，5月28日以後，本土疫情已過了2周，指揮中心預計下周一整理這2周的趨勢，待資料收集完全後，再和大家報告。

中央流行疫情指揮中心提供

綜合上述個案，其中萬華活動史相關有110例、茶藝館相關9例、某社團相關1例、其他已知感染源181例、關聯不明143例、疫調中111例，相關疫情調查持續進行中。

另外，今日也新增19例死亡個案，創下單日新高，男性14位、女性5位，年齡介於40多歲至80多歲，發病日介於5月10日至5月24日，確診日介於5月17日至5月28日，死亡日期介於5月21日至5月27日。

【LIVE直播】0528疫情指揮中心例行記者會。（中時新聞網）

(中時新聞網)