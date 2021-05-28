LET IT FLY AUSTIN pic.twitter.com/Bzt4h6j6b2 — Denver Nuggets (@nuggets) May 28, 2021

誰能想得到一度乏人問津，且一開始只跟金塊簽10天短約的小瑞弗斯，竟成金塊28日的頭號贏球功臣！靠著小瑞弗斯末節三分火力全開，金塊最後以120比115力退地主拓荒者，重新取得季後賽首輪2勝1敗領先，接下來G4在30日進行。

雙方打到末節，一度形成91比91平手僵局，沒想到金塊先發後衛小瑞弗斯突然火力全開，連續投進3顆三分球，幫助金塊打出11比3攻勢重新拉開，儘管拓荒者仍想用三分球追分，幸好金塊仍用穩定罰球保持領先，最後就以分之差險勝。

金塊先發五人得分全都上雙，約基奇貢獻全隊最高36分，外加10籃板、5助攻，但致勝功臣還是拿21分的小瑞弗斯，他在今年3月28日被雷霆釋出後，直到4月20日才因金塊射手賈瑪莫瑞整季報銷，跟金塊簽下10天短約，如今卻變英雄。

利拉德雖拿全場最高37分，卻挽回不了拓荒者末節頹勢，麥科倫也拿22分，鮑威爾18分，「甜瓜」安森尼替補摘17分，紐基奇13分、13籃板及6助攻，如今拓荒者面臨無路可退窘境，接下來的G4勢必全力留住主場勝利，否則將被金塊宣告聽牌。

(中時 )