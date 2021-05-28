全國進入防疫三級警戒，瞬間重創旅遊產業，行政院昨公布初步擬定的紓困4.0方案，許多業者認為內容與去年大同小異，主張遊覽車每台每月補助3萬元，旅行社及通運公司營運補貼每月至少10萬元，並盼政府能全額補助勞工薪資。民眾黨立委邱臣遠要求，行政院紓困除須從優、從寬、加速審查效率外，應確保薪資補貼、稅金減免、貸款展延等作為，協助觀光產業度過難關。

受到疫情影響，旅行業無法出團，旅宿業被退房，連帶影響導遊、領隊、國旅領團人員、計程車與遊覽車司機，雖然政府規畫推出3萬元的補助及企業薪資補貼、紓困貸款等措施，業者仍希望政府擴大補助力道。

「去年5月還可以喘息，今年5月直接窒息」，鼎運旅遊集團執行長陳怡璇表示，全台有將近4000家的旅行社、近1萬4000台的遊覽車、近8000位的專業司機從業人員，今年不像去年還有安心旅遊補助，這波疫情讓觀光產業完全停擺，政府雖有4成薪補助，但業者負擔仍大，盼政府能全額補助。

台灣工業設計協會理事長張漢寧提到，許多設計業者承接公部門的展覽、表演與活動案，疫情爆發後全部取消，許多原本已經在執行的項目被迫停止，造成設計業者的損失，希望政府從寬認定給付費用。

張漢寧也建請政府編列補助計畫預算，協助企業在疫情期間持續開發商品，待疫情趨緩後可以增加營收補貼虧損，達到留才的效果，避免人才流失。

台灣觀光策略發展協會理事長吳昭輝表示，近期疫情大爆發，三級警戒延長至6月14日，連國旅都不能做，無疑是讓業者一槍斃命，業者真的等不下去了，第一步可能就要放無薪假或裁員，希望政府除了現有紓困範圍，盡快研擬從嚴、放寬的補償措施。

(中時 )