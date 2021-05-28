中俄合建月球科研站計畫，已廣發邀請，俄羅斯方面透露，中俄雙方已向其他國家發出邀請，歡迎有志者一同參與中俄月球科研站項目，但未提及是否邀請美國。

俄羅斯塔斯社報導，俄羅斯國家航天公司（Roscosmos）副總裁薩韋利耶夫（Sergey Savelyev）周四（27日）表示，公司已跟中國國家航天局一同，邀請多個夥伴，參與國際月球科研站合作，當中包括歐洲太空總署（ESA）。

全球太空探索會議（GLEX）6月中會在聖彼得堡舉行，薩韋利耶夫表示，中俄屆時會公佈共建月球科研站路線圖。他又預期，屆時會收到夥伴們的回應。

今日俄羅斯電視台注意到，薩韋利耶夫未表明，俄中雙方邀請對象是否包括美國太空總署（NASA）。美國《華盛頓郵報》曾形容，中俄合建月球站是「對西方的噩耗」（an ominous sign for the West）。

但俄羅斯國家航天公司總經理羅戈津（Dmitry Rogozin）早前表示，中俄並無排除美國。他在Twitter稱，中俄月球科研站向廣泛國際參與開放，科研站不是要對抗，而是合作探索月球。

事實上，美國是否加入，更大程度要視乎美國自己的意願，而太空總署即使想參與中俄計畫，也礙於美國自己的政策，難度頗高。美國國會2011年通過眾議員沃爾夫（Frank Wolf）提出法案，明文禁止美國太空總署與中國技術交流。美國科學界對此有不少反對聲音，認為做法具歧視性，並只會阻礙科學探索。

中俄4月發表聯合聲明，正式宣布會共同建設國際月球科研站，並向所有感興趣的國家、國際組織和國際夥伴開放，就項目規劃、論證、設計、研製、實施、運營等方面合作。

中國嫦娥五號去年12月成功從月球採壤返回後，中國探月工程總設計師吳偉仁透露，中國有意在2030年之前，在月球南極建設科研基地。

(中時 )