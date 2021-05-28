全台疫情持續升溫，高雄27日新增14例確診個案，其中10個確診個案皆與群聚打麻將互有關聯，高雄市長陳其邁也下令，禁止打麻將、撲克牌等非同住者在室內的非必要社交聚會，卻有民眾無視「禁牌令」群聚打麻將，被警方取締時，甚至還怒嗆「要找議員」，最後警方仍依法取締告發。

陳其邁27日宣布，非同住者的室內非必要社交聚會，包括麻將、撲克牌等桌遊一律禁止，當天深夜11時高市警苓雅分局民權路派出所接獲民眾檢舉，指稱有民眾在屋內群聚打麻將已妨礙安寧，警方立即派員前往了解。

警方抵達現場後，在屋外就明顯聽見麻將聲響，員警經過簡姓屋主同意後進屋稽查，發現屋內確實擺放一桌麻將桌，詢問屋主及居住在鳳山區、苓雅區、鼓山區的在場3位友人，均向警方坦承有聚集打麻將情事。

就在警方告知在場民眾，市府已禁止非同住者的室內非必要社交聚會等相關防疫規定時，簡姓屋主突然向警方大聲咆哮，稱自己平常沒有在看電視不知道有這個規定，若再這樣他就要找議員，但警方全程蒐證後，仍針對4人以上，室內非必要社交群聚，依違反傳染病防治法第36條開罰。

苓雅分局長梁東山表示，由於近期高雄市發生室內群聚打麻將造成防疫破口，市政府已公告請民眾避免非同住者的室內非必要聚會，呼籲民眾務必遵守市府所公告之最新防疫規定，高市警苓雅分局除了將持續規畫勤務，積極查緝杜絕防疫破口外，針對違反防疫相關規定案件，也將依法取締、絕不手軟。

(中時 )