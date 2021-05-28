台灣民意基金會董事長游盈隆今在臉書指出，陳時中累壞了，目前已經進入疫情狂飆階段，正是陳時中功成身退的最好時刻。蔡英文或蘇貞昌此時應該勇敢跟陳時中說，「We take it from here，接下來的事就交給我們」。

他表示，至於「專家諮詢小組」，雖略嫌浮誇地自稱「台灣最懂防疫的人都在裡面」，但的確辛苦很久了，成功完成第一階段抗疫，社會應予肯定；「但他們沒能預見或有效控制這波疫情的爆發，就應當重組，納入更多防疫高手，才能克服這波凶猛的病毒入侵」。

游盈隆今在臉書指出，最近每次看下午兩點疫情指揮中心記者會，都有一個感覺，那就是，指揮官陳時中已經累壞了；而隨著疫情日趨嚴重，陳時中面色愈趨凝重，長吁短嘆，口誤越來越多，實在有點不忍心看下去。

他說，比陳時中更耐操、耐磨、耐煩的人並不多。從去年1月20日指揮中心二級開設起，到現在17個月又幾天，就算是鋼鐵人也有累的時候，何況現在已經進入疫情狂飆階段，正是阿中功成身退的最好時刻。

他指出，阿中部長可能好強或好面子，不想請辭防疫指揮官，就像籃球場上的主力明星球員，明明已經累斃或受傷還不願下場一樣，但教練團可以不負責任地讓他繼續打下去，最後輸掉關鍵戰役嗎？階段性完成歷史性任務，暫時退場接受球迷英雄式歡迎，是一件光榮的事，也是大家樂見的事。

他認為，蔡英文總統或蘇貞昌院長這時候應該勇敢挺身而出說，「We take it from here」，接下疫情指揮中心的重責大任，一方面提高指揮層級，重整指揮中心陣容，兑現「有政府，會做事」的承諾，安定日益不安的民心；另一方面分擔陳時中扛了17個月的防疫重擔，才能有效面對新而險惡的疫情風暴，保護台灣2350萬人的生命與健康。

他表示，關鍵時刻甩開溫情主義包袱，是好的國家領導人的必要條件，也是政治家公德心的展現。

(中時 )