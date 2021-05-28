會員制的零售連鎖巨擘好市多（Costco Wholesale）27日（周四）發布優於分析師預期的上季財報，表示對於珠寶、居家用品等高利潤商品的持續需求相當樂觀。

不過該公司提到，目前仍面臨供應延宕、貨運成本上升、晶片短缺的挑戰，這些都會影響出貨情況。財務長Richard Galanti表示，眼前存在各種不同且隨處可見的通膨壓力。

與其他零售商一樣，好市多也因放寬防疫限制後和振興支票的激勵而業績上揚。好市多指出，已開始重啟食物試吃，多數用餐區也重新開放座位。

截至5月9日止的第三季，不計燃料與匯率波動的同店銷售躍升15.1％，高於分析師估的11.46％。

上季淨利由去年同期的8.38億美元攀升至12.2億美元，每股盈餘2.75美元，優於市場估的2.34美元。營收年增21.5％至452.8億美元，優於市場估的436.4億美元。

(工商 )