印度政府5月起實施全國施打疫苗政策，防疫效果顯著，不僅每日確診人數出現下滑，也拉抬印度SENSEX指數重返5萬點大關，帶動印度股票基金近期績效跟著水漲船高，觀察印度政府經濟刺激與寬鬆政策支撐，及今年企業獲利持續增長下，看好印度股市有機會再度挑戰歷史新高紀錄。

印度SENSEX指數在經歷2個多月的盤整後，5月開始穩步向上，並順利收復5萬點大關，使得過去一個月印度股市上漲5.79％，在全球主要國家中表現名列前茅。根據CMoney資料統計，印度股票基金近一個月平均績效達6.95％，高於印度指數走勢。

瀚亞印度基金經理人林庭樟表示，在疫苗施打和部分省分封城的作用下，印度疫情高峰已經出現趨緩下降的現象，雖然封城對於實體經濟仍有影響，不過相較於去年全國封城的嚴重狀態來看，本次衝擊相對輕微，加上前一次的經驗，預計本次封城對經濟衝擊並不大。

林庭樟補充，從政策面來看，維持經濟刺激與成長仍為印度政府目前的主要施政方向，預計央行的寬鬆政策將會延續。並看好金融族群與科技股潛力，主因在疫情環境下，電子支付、線上作業、遠端工作需求龐大，科技產業因此受惠。此外當疫情受控後、經濟持續復甦，金融股將成為最大受益者，應挑選被低估，以及有落後補漲潛力的股票。

林庭樟認為，今年印度依舊具備經濟復甦、需求回升，以及政府政策支撐等題材加持，股市逢回修正都可以視為逢低進場布局機會，中長線仍看好印度股市發展及表現空間。建議落實紀律投資，利用定期定額，或者定期不定額方式布局，才不會錯過相對低點投資機會。

(工商 )