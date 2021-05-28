日本女星山口百惠在1970到1980年間紅遍日本演藝圈，不少7、8年級生則是透過卡通《櫻桃小丸子》認識這位經典偶像，現實生活中，山口百惠1980年與三浦友和結婚就退出歌壇，之後生下兩子，一心想扮演好媽媽角色的她，還為了護兒子跟媒體發生衝突，登上頭條。

山口百惠1959年出生在東京，13歲時參加歌唱比賽進而被相中出道，與同學年的森昌子和櫻田淳子封為花之中三三人組，之後山口百惠不僅唱歌，也跨足電視劇、電影，演出《赤的疑惑》（《血疑》）還紅到大陸，1980年她不僅宣布推出自傳，更決定與三浦友和結婚，在21歲的年紀宣布引退，

2019年山口百惠60歲時曾被拍到上街，同年她也推出散文新書。（圖／翻攝自推特）

婚後，山口百惠生下兩個兒子三浦祐太朗、三浦貴大，兩人都繼承衣缽進入演藝圈，大兒子三浦祐太朗當時隱姓埋名以日本搖滾樂隊PeakySALT成員身分出道，後來家世才曝光，三浦貴大則成為男演員。去年6月三浦祐太朗與聲優牧野由依結婚，被媒體拍到夫妻倆回家探望山口百惠和三浦友和，山口百惠最後在門口送別兒子媳婦，可見婆媳關係不錯。

山口百惠小兒子三浦貴大長大後成為演員。（圖／翻攝自takahiromiura_official IG）

而山口百惠引退後人氣依舊高，曾連續15年獲選「最理想名人夫婦」冠軍，她愛家人的形象在兒子小的時候就相當出名，據知1989年當時她和老公參加大兒子的幼稚園開學典禮，引來媒體追逐拍攝，她怕記者嚇到孩子，情急之下掌摑記者，隔天成為頭條，2019年她也曾被拍上街買東西，當時戴著眼鏡60歲的她，雖略顯幸福肥但皮膚白皙，好媽媽的模樣一度引來討論。

(中時新聞網)