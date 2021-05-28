疫情嚴峻，行政院長蘇貞昌拍板紓困4.0補助3大原則，包括個人加快、產業加強、貸款加碼，國發會主委龔明鑫表示，個人紓困原則上比照上次，急難紓困1至3萬元、自營工作者3萬元，中低收入戶加碼4500元，若立法院在31日完成三讀，部分相關補助及津貼最快能在6月4日起發放。

在新莊經營肉圓店攤販老闆鍾文川表示，疫情嚴峻，小吃攤已停業2周，人事、食材都還未估算虧損就達6萬多元，對於紓困補助，他表示，去年他就曾以工會名義申請紓困補助約莫3天收到款項，他盼比照上次程序，但這次政府所公布的紓困方案疑過於複雜，希望政府能再簡化程序並盡快發款。

另一位在淡水經營早餐店商家負責人王啟宏表示，店內正在裝修中，目前營運困難，裝修進度更因為疫情大幅落後，政府若拍板紓困金對攤商來說是及時雨，希望政府能加速發放並擴大對象紓困給有需要的民眾，另外，他也認為不應該「債留子孫」，盼政府能說清楚款項來源。

(中時 )