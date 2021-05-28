德國總理梅克爾今天表示，計劃製造足夠劑量的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，6月7日起供12歲至16歲青少年首次接種。

因施打作業啟動遲緩，德國已加速接種作業，並實施全國性封鎖措施，目前這些限令已經解除。

德國約8300萬人口中，已有4成以上民眾接種至少1 劑疫苗，目前注意力已轉向青少年的接種問題。

梅克爾在記者會中說，夏季結束前，每個公民都有疫苗可打，這也包括目前可能展開的12歲至16歲青少年的接種作業。

德國聯邦統計局（Federal Statistics Office）數字顯示，國內有410萬名12歲（含）以上學童。

對此一年齡層施打COVID-19疫苗，德國各界意見分歧，主要專家小組對接踵疫苗態度審慎。

一些科學家指出，由於缺乏長期效應數據，因此僅對部分具風險因子的青少年施打疫苗，可能比較好。

梅克爾說，父母不應為孩子施打疫苗感到壓力。

歐盟藥品管理局（European Medicines Agency, EMA）可能於明天批准對12歲至15歲青少年施打輝瑞藥廠（Pfizer）與德國生技公司BioNTech共同研發的疫苗。

梅克爾今天談話前，有份文件指出德國預定對6成這樣年齡層的民眾施打疫苗，每人施打第一、二兩劑，約需318萬劑疫苗。

(中央社)