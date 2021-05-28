聯邦銀(2838)為體恤員工防疫辛勞並能安心上班，宣布對該行及子公司每位同仁發放特別慰勞金1萬元，並為所有同仁投保防疫險，盼以實質行動照顧員工及其家庭，並提供堅守工作崗位的同仁更安心的保障及實質獎勵。

聯邦銀2021年首季利息淨收益21.07億元、年增16.06％，手續費淨收益7.41億元、年增3.76％，其他淨收益10.41億元、年增達1.12倍，使合併淨收益38.89億元、年增28.8％，歸屬母公司稅後淨利9.57億元、年增近1.6倍，每股盈餘（EPS）0.31元。

聯邦銀表示，近期台灣本土疫情嚴峻，員工為提供客戶不中斷的金融服務，承擔很大的健康風險。在董事會強力支持下，決議以實際的慰勞金發放鼓勵員工，並提供防疫保單以加強工作保障，適用對象包括聯邦銀及子公司聯邦網通、聯邦租賃、聯邦投信所有同仁。

為提供行員及客戶安全的營業場所，聯邦銀除提前啟動異地辦公、分流上班機制外，亦在雙北地區分行加裝隔板、落實消毒作業及實聯制，減少員工非必要外訪及跨辦公大樓間移動，力求嚴密的防疫工作，保護員工免於疫情威脅。

(時報資訊)