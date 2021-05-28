雖本土疫情擴大，但因全球供給續吃緊，DRAM價格第2季漲勢擴大，供需吃緊情況有機會延續到今年底的態勢未變；其中伺服器(Server)相關記憶體採購尚未降溫，預估第3季價格將再度調漲，帶動南亞科(2408)股價上漲。

面對持續擴張的伺服器採購需求，儘管DRAM廠已積極將產能轉移至server DRAM，但尚未完全滿足市場需要。因此，市場研調機構TrendForce預估，第3季server DRAM價格可能再調漲3~8%。

根據TrendForce表示，2021年伺服器出貨動能持續受到疫後新常態驅動，包含全球主要雲端服務商的資料中心建置計畫、企業上雲加速，以及自駕車的路側伺服器、工業4.0等技術發展。然而，受到英特爾（Intel）與超微（AMD）平台導入品牌廠的時程略為放緩，以及中國新基建部分項目推遲的影響，第2季整體伺服器出貨量季成長率將自原先預測的19.6%，下修至17.7%，然遞延訂單將有望推升今年下半年的出貨表現。

本季DRAM價仍看漲，基本面續強，南亞科總經理李培瑛於先前法說會表示，預期第2季產品價格可望持續走揚，公司營運將有不錯表現，預期DRAM供需吃緊情況不排除有機會延續到今年底。

南亞科總經理李培瑛表示，第2季包括網通、電視與機上盒等消費型電子產品需求暢旺供給吃緊，筆記型電腦動能持續強勁，伺服器恢復成長，手機需求維持穩健。供給方面，上半年供給成長有限，預期第2季產品月價格及季價格可望延續上漲趨勢。全年來看，DRAM供需吃緊情況不排除有機會延續到今年底，仍須觀察疫苗普及率、疫情改善情況、美中貿易關係及供應鏈長短料問題等。

此外，記憶體廠華邦電(2344)展望本季需求續旺且產品價格看漲，有利單季營收再創新高，加上漲價效應，獲利也有望優於上季。

華邦電於先前法說會表示，目前市場需求強勁，第2季漲價效益可望更為明顯，並預期供給吃緊的情況，將持續至下半年。

(時報資訊)