不一樣的畢業典禮，台中市長盧秀燕28日在臉書PO出影片祝福畢業生，面對人生的無常須勇敢面對、克服。（摘自盧秀燕臉書／盧金足台中傳真）

六、七月是驪歌響起的畢業時節，但隨著三級警戒時間延長，為降低群聚風險，各級學校畢業典禮須改線上視訊或停辦，台中市長盧秀燕28日在臉書PO出影片祝福畢業生，雖然她與師生無法到場參加畢業典禮，心中難免有遺憾，但這就像是一堂課，面對人生的無常須勇敢面對、克服。

盧秀燕今日在臉書溫情喊話，「人生不一定如常」，將來有一天，畢業生回憶起這段日子，也許會明白人生不一定如常，連畢業典禮都無法參加，也會發現，人生課題一直在變化，不變的是，一起面對、一起解決，保護家人、也珍愛這座城市。她也希望畢業生在邁入人生下一個階段能平安健康、順心快樂。

她拍影片向學子感性傳達心聲，畢業生一定也沒有想到，在最後的關鍵時刻，竟然無法回到學校，和老師、同學們共聚一堂，說聲「珍重再見」，也無法在校園裡巡禮，好好告別。「相信心中難免會有遺憾」，盧秀燕說，不過，這就是學校裡要學習的最後一堂課，人生不見得一帆風順，很多事情可能會臨時變化，讓我們措手不及，就像新冠肺炎疫情，但面對各式困難，我們都要勇敢面對、冷靜處理，努力去克服，就沒有衝不破的難關。

盧秀燕臉書發文後，引起網友熱烈迴響，紛紛留言「市長的愛，大家一定感受到」、「相信台中市畢業生會永遠記得你的祝福」、「很棒的祝賀詞、很棒的市長」、「溫暖的祝福、謝謝市長」、「難忘的畢典，台中加油、市長加油」、「我家沒有畢業生，但是看了就鼻酸」，有今年畢業生說，「難忘的畢業季，記得自己為台灣盡份心力！台灣加油！」

(中時 )