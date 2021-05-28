美中關係在拜登上任後並未緩解，尤其部分大陸企業仍然被列入貿易黑名單，使得雙方民間交流受到阻礙，美國記憶體大廠威騰電子（WD）執行長David Goeckeler坦言，大陸是我們非常重要的市場，政府的限制確實已造成阻礙。

日經亞洲評論報導，在拜登領導下，美國限制大陸進入供應鏈的力道持續加重，然而大陸既是美國的競爭對手，卻也是企業夢寐以求的市場，像威騰這類的廠商必須在充滿陷阱的商業環境中奮鬥。

David Goeckeler強調，美國政府的限制確實已對運作造成影響，「大陸是我們非常重要的市場，但我們在大陸的銷售上已經受到限制，因為我們必須謹慎遵守政府的相關規定。」

David Goeckeler補充說道，「這次晶片荒的經驗，讓很多國家更加重視半導體，因此要讓美國晶片產業與大陸或任何市場完全脫鉤，並不是一件簡單的事情。」

對於跨國企業可能產生利益與國家安全之間的衝突，David Goeckeler則表示，希望政府能讓企業專注在營運上，國安問題很複雜但希望政府能幫忙解決，不要讓企業長遠的運作計畫出現中斷。

威騰為快取記憶體大廠，全球市占14.7%位居第3，僅次於龍頭三星的33.5%與第2名日本鎧俠（Kioxia）的18.7%，為了因應強勁的5G需求，威騰也積極與鎧俠合作建廠，總規模達95億美元。

(中時新聞網)