行政院27日拍板「紓困4.0」，勞動部負責的範圍包含勞工紓困貸款及自營作業者紓困補貼，其中自營作業者紓困補貼若比照去年可以現領3萬，工會也接到不少民眾詢問。勞動部強調，刻正研議自營作業者及無一定雇主之勞工生活補貼措施相關事宜，考量疫情嚴重，補貼核發將秉持「加速核發」與「避免人群聚集申請」之防疫原則，儘速完成規劃。

勞動部指出，目前全國均為第三級疫情警戒，請勞工朋友持續關注勞動部所發布的訊息，但不要前往工會；為避免群聚感染風險，補貼撥付流程將朝向「不用到職業工會申請」作規劃，符合條件勞工可以直接透過網路登錄核發，以兼顧落實遵循並配合現行三級警戒管制措施。

勞動部呼籲，勞工朋友勿前往職業工會聚集詢問，會有違反防疫規範的可能與造成防疫破口風險，勞動部將盡快完成相關法制作業流程，並透過公告、新聞稿及網路宣導等方式通知工會與適用補貼的勞工。

(工商 )