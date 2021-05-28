台股今(28日)開高走高，權值股反彈走揚，航運股持續乘風破浪，鋼價股價也火紅回升，終場加權指數以16870.86點作收，大漲269.25點，成交值達4939億元。

周四美股4大指數漲多跌少，台股開盤以16690.04點開出，上漲88.43點，各類股齊揚，在權值股反彈走強以及航運、鋼鐵大漲帶動下，指數一路攀升至16889.01點，上漲287.4點。

台積電開盤以587元開出，上漲5元，盤中最高來到592元，強彈10元，終場收在590元，上漲8元，聯電開盤52.1元，上漲1.5元，盤中觸及53元，聯發科盤中來到968元，上漲33元，面板股也表現不錯，友達漲逾4%，群創漲逾2%，彩晶漲逾5%最佳。

鋼鐵股在股價被壓抑多日後，今日終於有所表現，多檔鋼鐵股都站穩月線，包括中鴻、燁興、第一銅、高興昌、春雨、官田鋼、大成鋼等多檔都亮燈漲停，航運股走勢也很強，萬海再度漲停，再創高至154.5元，長榮、台驊投控、宅配通等也都亮燈。

(中時新聞網)