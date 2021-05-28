政府購買疫苗成為網友關注話題。（示意圖／Shutterstock）

疫情未見趨緩，疫苗卻仍不足，南投縣長林明溱日前開出第一槍，表示若中央授權就要動用第二預備金向上海復星醫藥代理，採購德國BNT輝瑞疫苗30萬劑。台北市長柯文哲也說，若再等不到疫苗，台北市只好「自謀生路」，但蔡英文總統仍說疫苗採購須全國統一，言下之意是地方不能自購。然而，依《中時新聞網》最新投票結果顯示，有97%的網友都表示「支持」地方政府自購疫苗，形同打臉蔡總統。

對於疫苗的採購，總統蔡英文26日曾在臉書表示，疫苗攸關國人的健康，涉及嚴格的供貨、冷鏈以及嚴謹的緊急授權程序，疫苗的購買，都必須由中央統籌，並且要配合中央整體防疫策略，讓疫苗的施打都可以順利進行，符合公平性。

《中時新聞網》昨(27日)13時起至今(28日)中午為止，以「疫情擴大疫苗短缺 請問你是否支持地方政府自購疫苗？」為題舉辦投票，詢問網友「你是否支持地方政府自行採購經國際認證核可的疫苗？」選項分別是「支持」、「不支持」、「不知道/沒意見」，投票時間結束後，已有1萬1665名網友投票。

根據結果顯示，有1萬1392名(97.66%)的網友表示「支持」、244名(2.09%)的網友表達「不支持」，另外有29名(0.25%)網友表示「不知道/沒意見」。

網友投票結果。(中時新聞網)

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