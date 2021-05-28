上半年的尾聲已經有3顆行星逆行了！塔羅牌老師艾菲爾在臉書分享，射手座、金牛座、雙魚座的人在下半年容易出現財務危機，而天蠍座、水瓶座、獅子座的人則要多加提防身邊的小人，才能安全度過逆行期。

【財務危機】

▍第三名、射手座

在2021下半年，射手座在土星與冥王逆行的影響之下，部分人極有可能聽信小道消息，在投資市場的高點冒險投入，而在情勢低迷之時馬上撤守，因此導致財務危機。切記在做任何決定之前，多花點時間做研究、請專家評估風險，以免衝動行事得不償失。

▍第二名、金牛座

在2021下半年，天王星在金牛座的命宮逆行出招，你雖然持續關注投資市場，沒有給予耐心等待時機，想要立刻就能看到成果，見到哪一支股票有獲利趨勢就投注，在三心二意頻繁換股的情況之下，不但白費心思與時間，最終得到的也只是一場空，賠了夫人又折兵。

▍第一名、雙魚座

在2021下半年，海王星聯手木星迷惑雙魚座的腦袋，你的思緒一片混沌無法冷靜思考，更可能在此時顯露出賭性堅強的性格，以賭一把的心態期待投資市場的高峰點，卻因此被套牢，反而會賠得更多，記得聽取專家及身邊朋友的建議或勸說，在該認賠的時候切勿逃避，才能及時止血。

【提防小人】

▍第三名、天蠍座

在2021下半年，冥王星和水星會在天蠍座的人際關係方面搞破壞，因此可能會有朋友向你借錢，或是預計要回收的還款遙遙無期，搞得原先的財務規劃被打亂，需要用到錢的地方必須要另尋出路，讓你心力交瘁。

▍第二名、水瓶座

水瓶座的人向來很喜歡活在自己小宇宙裡，對於很少人能跟得上你的邏輯思維而感到開心，但在2021下半年，土星與木星雙面夾攻水瓶座，你可能會變得愛嚼舌根，或是逞一時口舌之快，為了短暫的勝利感而惹怒眾人，建議你在這個非常時期要秉持沉默是金的最高原則，方能平安度過。

▍第一名、獅子座

在2021下半年，天王星和冥王星一起逆行發威，會讓獅子座在職場上受到不小衝擊。過去在工作中遺留的小毛病或瑕疵，可能會被嫉妒你的人拿來大做文章，導致你的事業和聲望受損，但這次在行星逆行之下所出現的事件，主要也是在提醒獅子座反思個人的處事態度，檢討自己過去是否在職場上樹立太多敵人。

(中時新聞網)