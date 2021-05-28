台中市議會國民黨團書記長陳政顯表示，這波疫情對家庭收入結構中底階層衝擊很大，「不贊成再發振興券」，直接發放現金、免除資格審查才是最佳良策。（盧金足攝）

台中市議會國民黨副執行長黃健豪憂心疫苗短期內無法普遍施打，若不能即時紓困，不只是疫情壓力，還有生計的考驗。（盧金足攝）

疫情三級警戒，夜市及各項營業場所暫停營業，許多依賴銅板、現金收入的市井小民快撐不下去，台中市議會國民黨團28日表示，「不贊成再發振興券」，民眾無法外出擴張消費，政府若要幫助受疫情管制陷困境的民眾，直接發放現金、免除資格審查才是最佳良策。

市議會國民黨團書記長陳政顯表示，這波疫情對家庭收入結構中底階層衝擊很大，生活瞬間陷入困境，對繁瑣的紓困方案「看攏無、霧煞煞」。陳政顯以計程車司機為例，南來北往乘客變少，排上四到五個小時才能夠載到一位客人，有些人有存款可以緊急因應，但車貸、房貸與小孩的教養費用還是要支出，「用時間換銅板，要大家撐多久？」

市議會國民黨團指出，疫情爆發一年半，歐美各國都採「發現金」紓困，這波紓困應比照美、日，在排除領取固定薪資且正常發放者，例如政府的公務、約聘僱人員，並排除所得稅率12％以上的族群後，以國民為基礎直接發放現金紓困，解燃眉之急。

執行長吳瓊華說，行政院所通過的紓困方案，多半都落在一些較大型的工會或者有投保的勞工、中低收入戶，未涵蓋體育教練、家教、夜市從業人員，他們從去年開始，就看得到領不到。

台中烏日高鐵站外排班的計程車司機，因高鐵減班，平均排三、四小時才等到一名乘客，一趟賺三百多元，又回到高鐵排隊，用時間換銅板；美髮業一天做不到10個客人，除了戴口罩還勉強剪頭髮，其它項目都不能做，還要遇到兩天限水，剪髮一次100、200元，每天收入不到1000元。

議員指出，無勞保的裝修工程工人哀訴，業主暫停施工，要養房養兒、每月開銷龐大，去年的政策讓那些有勞保領3萬、存款有1000多萬的人也能紓困，他們這些「做工的人」反而什麼都領不到，非常不公平。

國民黨團指出，這些個案是近期許多議員接到陳情的冰山一角，呼籲中央各部會制定紓困方案，要考量今年疫情衝擊到更多基本民生消費，台灣有非常多屬於「非典型就業」的勞工和店面、攤販，政府紓困應排富後直接發放現金。

國民黨團表示，「不贊成再發振興券」，因民眾無法外出擴張消費，政府如果要真正幫助到因疫情管制而陷入困境的國民，就直接發放現金、免除資格審查才是最佳良策。

副執行長黃健豪指出，現階段沒有封城令，但由於台灣社會大眾自我防禦意識強，已經讓商業流動低迷，除了被勒令停業的夜市攤販收入歸零，自營店面、市場攤販幾乎沒有實質薪資所得，疫苗短期內無法普遍施打，若不能即時紓困，面對強烈社會衝擊將不只是疫情壓力，還有生計的考驗。

(中時 )