乾旱不雨，北屯區的椪柑出現植株葉片萎凋、偏小，著果率不佳現象，農委會公告台中市為「椪柑農業天然災害現金救助地區」，只要確認損害率達到20％以上，每公頃將救助7萬5000元，民進黨立委莊競程盼從寬認定受損狀況，將與受災果農爭取後續補助，度過難關。

民進黨立委莊競程與市議員曾朝榮、服務處主任曾咨耀及大坑里長曾朝瑝、與北屯區果樹產銷班第一班班長傅春慶等人，28日前往北屯區大坑里光西巷等多處果園現勘，發現椪柑植株葉片萎凋、偏小及黃化，部分果樹不開花、不萌芽等異常現象，普遍著果率不佳。

民進黨立委莊競程表示，看見椪柑園落果嚴重，較往年同期、約為50元硬幣大小的果實大小，現在連1元硬幣大小都不到，顯見旱災災情慘重，憂心造成未來2至3年，甚至更長期的椪柑收成，將爭取農會委從寬認定，加速果農補助，減少損失。

曾咨耀指出，他在北屯地區土生土長，非常驚訝這次乾旱對農民造成重大影響，可以說幾十年來不曾有過，將對未來的收成與下次的生長帶來巨大影響，果農損傷慘重。希望政府能體恤這些靠天吃飯辛苦的農民，補助從寬認定。

農委會公告台中市為「辦理3-4月高溫乾旱農業天然災害現金救助地區」，每公頃救助7萬5000元，農民即日起至6月25日可向受災地區公所申報；台中市北屯區果樹產銷班第1班長傅春慶說，每公頃救助7萬5000元，杯水車薪，第1班種植椪柑面積約140公頃，若雨水不足、果粒不大，恐嚴重影響明年生產，盼提高補助金額。

(中時 )