國際名導李安的知名作品《色．戒》橫掃各大影展，是時代經典，然而就算有好劇本，卻因為電影尺度太大，讓李安在找女主角「王佳芝」時傷透腦筋，他原本屬意的人選有舒淇、章子怡、劉亦菲等知名女星，但這個角色最後卻是由當時還是新人的湯唯拿下。

李安當時在籌拍《色．戒》時，早就決定好男主角「易先生」要由梁朝偉來演出，但女主角卻試了幾十位女演員，他都覺得不滿意，據傳當時連大S都卻試鏡，卻被李安拒絕了，其實李安心中早已有人選，那就是劉亦菲，她不管是各項條件都十分符合李安內心中王佳芝的形象。

李安認為劉亦菲十分符合王佳芝的氣質和外型。（圖/翻攝自微博）

李安曾經表示：「我心中的王佳芝，該是氣質典雅，身材極好，身高在164到168公分之間，視覺年齡則在19在歲以上，但不要超過23歲。」除了劉亦菲完全符合外，李安當時也想到舒淇，由於對方曾拍過大尺度電影，加上2人曾合作過，李安本來覺得十分安全，沒想到卻被對方拒絕了。

李安本來認為舒淇會是安全牌，卻秒遭拒絕。（圖/翻攝自微博）

舒淇當年靠脫戲爆紅，因此實在不願意「把一件一件穿回來的衣服再脫下去」，隨後李安又找上了章子怡，雖然她的外貌十分亮眼，但過於強勢的氣質卻不適合這個角色，因此最後還是由無論是氣質還是外貌都最符合的湯唯出演，也才有現在大家所看到的「王佳芝」。

(中時新聞網)