嘉義縣太保市代表會副主席吳宏哲涉嫌散布不實訊息被查獲，他供稱，善意轉發，非故意，檢方予以緩起訴處分，但須向公庫支付新台幣8萬元緩起訴處分金。

嘉義地檢署主任檢察官兼發言人蔡英俊今天表示，依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例等規定，武漢肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）疫情期間，不得散播有關傳染病、疫情的謠言或不實訊息。

蔡英俊指出，今年5月中旬，吳宏哲透過手機的LINE假冒衛福部部長陳時中名義公開張貼不實訊息的虛假留言，供不特定多數人閱覽、分享，損害民眾接受疫情訊息正確性。

吳宏哲轉發假訊息大概內容為「台灣衛福部長陳時中提醒大家…這場瘟疫比17年前的非典更嚴重，用的藥副作用更大。如果出了特效藥，也只能保命。能不出門就不要出門，大家一起轉發吧！」訊息最後假冒署名陳時中。

吳宏哲今天接受中央社記者訪問表示，當時在LINE 群組接到這則訊息時，覺得很重要，基於關心里民的健康，一時不察就轉發出去了，並非故意的，當時沒有進一步求證，這是個人的疏失。

蔡英俊指出，檢方審酌被告吳宏哲具地方民意代表身分，對地方公眾事務具一定影響力，其所發布訊息不實，有造成社會恐慌，民眾誤判，不利疫情控制。

蔡英俊表示，吳宏哲犯後坦承，且其發文用意主要是提醒民眾勿外出移動，因此，予以緩起訴處分，但須向公庫支付8萬元緩起訴處分金。

(中央社)