台中市議員林祈烽與立法委員張廖萬堅接獲家長陳情，指住家附近的公共工程都在白天施工，施工聲擾亂學生線上上課的品質。（盧金足攝）

台中市西屯區國安一期社會住宅加緊施工，重機具吵到孩子在家線上學習，都無法專心上課，有時還聽不清楚老師在講什麼，紛向民代陳情暫緩施工或變更施工項目，市府住宅發展工程處28日表示，國安一期社會住宅由廠商優先投入雙倍人力、機具資源施作鋼軌樁打設作業，施工敲擊產生噪音的工項已完成，後續將檢討施工項目進行調整，避免產生巨大噪音的工項影響附近學生線上學習及居家品質。

台中市議員林祈烽與立法委員張廖萬堅接獲家長陳情，指住家附近的公共工程都在白天施工，施工聲擾亂學生線上上課的品質。

學生白天都在家運用3C線上教學，家長向林祈烽投訴，住家附近的國安一路，近期有社會住宅工程正在施作定樁作業，每天聽到高頻敲打的噪音，干擾到家長在家工作和孩子的線上教學課程，吵到大人和小孩都快崩潰了，還不知道工程什麼時候會告一段落，希望施工單位能暫緩施工，或是變更施工項目。

林祈烽指出，服務處接獲家長陳情後，聯絡環保局派員來稽查，於工程打樁指定地點進行音量量測，均能音量為70.3分貝，背景音量為54.2分貝，二者相差10分貝以上，超過營建工程第2類區日間管制標準67分貝，環保局依規定告發，並限期改善和複查。

他要求市府要全面檢討現正進行中的各項工程，特別是在住宅區周邊的施工狀況，盡量不要有太多或太大的噪音擾民，以免影響在家工作的市民和線上學習的學生。

市府住宅發展工程處28日表示，國安一期社會住宅由廠商優先投入雙倍人力、機具資源施作鋼軌樁打設作業，施工敲擊產生噪音的工項已完成，後續將檢討施工項目進行調整，避免產生巨大噪音的工項影響附近學生線上學習及居家品質。

(中時 )