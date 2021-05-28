竹北市人口呈現正常長，警用巡邏車使用頻率大增，在竹北市長何淦銘的協調下，位於竹北市的南茂科技，日前慷慨解囊，贈新竹縣警局竹北分局2部巡邏車，用以提升警察出勤裝備、維護治安。
新竹縣警察局長吳敬田表示，警察執行防疫稽查工作屬於行政一體，也協助防疫，保護自身及民眾安全，此次感謝南茂科技董事長鄭世杰捐贈警用巡邏車、支持警察的工作，期望在各方協助下，做好警政、有效防疫。
此次捐贈儀式於竹北市公所舉辦，何淦銘十分關心警政工作，此次也居中協調，促成此次捐贈，期望使警察執勤更加安全。
(中時 )
竹北市人口呈現正常長，警用巡邏車使用頻率大增，在竹北市長何淦銘的協調下，位於竹北市的南茂科技，日前慷慨解囊，贈新竹縣警局竹北分局2部巡邏車，用以提升警察出勤裝備、維護治安。
新竹縣警察局長吳敬田表示，警察執行防疫稽查工作屬於行政一體，也協助防疫，保護自身及民眾安全，此次感謝南茂科技董事長鄭世杰捐贈警用巡邏車、支持警察的工作，期望在各方協助下，做好警政、有效防疫。
此次捐贈儀式於竹北市公所舉辦，何淦銘十分關心警政工作，此次也居中協調，促成此次捐贈，期望使警察執勤更加安全。
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