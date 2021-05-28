新北市議員張維倩今（28日）接獲民眾陳情表示，一周以來傳統市場明顯成為防疫的破口，市長說要強化市場管制三級，但也沒有看到實際的作為，僅用口號呼籲大家要「一次買足，減少次數，買好就走，不要逗留」。實際去市場走一遭，市場實際狀況跟市府看到的根本不一樣，購買人潮洶湧，也不見市場有多少管制措施，憂心之虞向新北市議員張維倩陳情，希望議員可以想辦法改善。

新北市議員張維倩建議，市府應該與傳統市場的自治會與攤商共同討論，進行有效的總人流管制。（張維倩提供）

新北市議員張維倩表示，傳統市場每日提供新鮮蔬果魚貨，民眾已養成固定的採買習慣，屬無可避免的民生需求，上周有許多的市場因應防疫措施進行休市，並且自發性地進行消毒。但最近的疫情足跡顯示，自5／15雙北市提升至三級警戒，每日在傳統市場皆看到有許多足跡，新北市府僅以口號期盼市民要戴口罩勤洗手、要一次買足，卻未見積極的防疫措施，市府應該重視傳統市場的防疫工作。

張維倩建議，市府應該與傳統市場的自治會與攤商共同討論，例如說實際針對各市場出入動線研議減少出入口，在出入口單一的情況下，方能進行有效的總人流管制，或是與各市場或是攤商研議輪流營業來分散購買人潮，減少攤商與顧客接觸的機率。另外，針對傳統市場民眾習慣挑選商品，市府也可以與攤商們研議將每份商品事先包裝分售，避免民眾反覆觸碰造成感染的可能性；市府亦可以協助店家與攤商研議線上或是外送的平台，讓民眾減少外出購物的頻率。

最後，張維倩表示，傳統市場肩負民眾的民生需求，但也是目前最令人擔憂的防疫破口，市長應與各市場自治會與攤商進行研議，並祭出積極作為，相信在疫情期間的防疫措施，雖造成民眾部分的不便，但為了全體市民的防疫與健康，民眾多能體諒必要的防疫措施。

(中時 )