新冠肺炎疫情嚴峻，中央宣布將推出包括「自營工作者三個月共發給三萬元補助金」、「家中有國小以下孩童在防疫期間補貼1萬元的一次性定額現金」等紓困政策，但民眾似乎並不領情，認為盡快買到疫苗控制住疫情才是重點，錢不管怎麼發都不公平，只希望官員不要只會說空話，3000萬劑疫苗到底在哪裡？大家現在都還不知道。

宜蘭縣王姓夜市攤商業者說，政府要發錢當然很好，但他個人認為「可以了」，否則其他行業也會有聲音，但發錢並不是問題的重點，趕快買到疫苗，將疫情控制下來才是最重要的事情，官員不要只會說空話，3000萬劑疫苗到底在哪裡大家現在都還不知道，先將疫苗買進來台灣，處理好疫情再說。

王姓夜市攤商業者憂心地表示，依照目前施打疫苗的進度，4、50歲年齡層被排在最後，但這個年齡層的人都是社會及家庭的支柱，一旦受到感染一個個倒下去，整個家庭甚至社會都完蛋了，總而言之，以最快速度取得疫苗才是最重要的關鍵，至於政府要怎麼發紓困補助金，說句實話，「都不公平」。

至於要發放家中有國小以下孩童與國、高中特教學生的家庭，防疫期間補貼每人1萬元的一次性定額現金的做法，則引爆更多人不滿，有人在家長群組中砲轟說，受疫情影響的不只家中有國小學童的家庭，家長的收入變少，但孩子的支出卻相對更多，尤其讀大學更花錢，現在孩子連打工機會都沒了，卻被排除在紓困對象之外，真的是莫名其妙，難道家裡有讀國中、高中、大學的小孩就活該？

(中時 )