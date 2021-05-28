因應新冠疫情持續延燒，短短時間內疫情警戒隨即升至第三級，但民生受到嚴重衝擊，對此，除行政院昨（27日）拍板「紓困4.0」的方案外，地方政府也推出方案來幫助民眾，以下是《中時新聞網》為讀者更新各縣市的紓困方案措施。

基隆市：

基隆市政府27日規劃紓困方案，目前先提供1億元中小企業防疫喘息貸款，商號最高貸款100萬元，公司最高500萬元、利率 2.045％，最長貸款7年，以下為基隆市府提出的紓困方案：

基隆紓困方案。（圖片摘自林右昌臉書）

桃園市:

桃園市長鄭文燦26日主持防疫會議，除宣布桃園管制配合中央延長到6月14日，也推出「桃園紓困10帖」，包含協助企業申請貸款、市有場館減租、減收、勞工補助、旅宿業周轉、青創貸款展延等。

桃園市紓困方案。（圖片摘自鄭文燦臉書）

新竹縣：

新竹縣政府27日公布，推出多項紓困方案，包含圓夢紓困貸款、稅務減免優惠、勞工即時上工及薪資補貼、文化局演出及補助單一窗口、擴展農漁行銷通路等，期望能協助縣民度過難關。

新竹縣紓困方案。（圖片摘自新竹縣府網站）

台中市:

市長盧秀燕23日在台中市流行疫情指揮中心記者會，宣布超前準備開出「紓困十方」，延續「紓困九箭」推出資金紓困單一窗口、委外場館租金權利金延繳、青創貸款利息補貼期限延長等措施，並針對夜市、市集祭出租金免收、租稅減免及緩繳，減收及支出預算總額超過7.9億元，攜手市民度過難關。

台中市政府推出的紓困10方。（圖片由台中市府提供）

彰化縣：

彰化縣長王惠美今（28日）表示，縣政府先推出八項推出紓困減免的相關措施。

台南市紓困方案。（圖片摘自黃偉哲臉書）

雲林縣：

雲林縣長張麗善24日公布，雲八大紓困措施。

高雄市紓困方案（圖／高雄市政府提供）

台南市：

台南市政府26日成立紓困辦公室，另也因應不同業種的實務需求擬訂多項紓困方案，此外，為避免民眾求助無門，也提供專線諮詢服務，撥打紓困專線電話06-2954293，就能更及時獲得所需要的相關資訊。

屏縣府公布12項紓困方案。(屏縣府提供)

高雄市：

高雄市政府25日公布「齊心防疫市府挺你紓困方案」，包括設置07-8220300紓困專線等12項措施，強調將顧好社區、守護市民健康，共同齊心防疫度過難關。

縣府說明，疫情嚴峻衝擊各行各業，各項防疫措施間接影響鄉親生活，第1階段以紓困為主，待疫情趨緩後，第2階段再推出振興產業經濟的方案。（縣府觀光處提供）

屏東縣：

屏東縣政府26日公布12項屏東紓困專案，相關紓困配套措施詳情將會公布在縣府官網，並提供各局處的紓困專線供民眾查詢，以協助縣民度過疫情。

宜蘭縣紓困方案。（圖片摘自宜蘭新聞臉書）

金門縣：

金門縣府今（28日）推出第一波包括「津貼發放」、「稅捐減免」、「經營協助」及「產業紓困」在內的4大方案，與鄉親攜手走過疫情難關。楊鎮浯縣長強調，縣府關懷弱勢族群面臨更大生活壓力，再加碼發放（中）低收入戶每人6000元補助津貼外，也向勞動部「安心即時上工」方案爭取到100個名額，提供鄉親短期就業。

宜蘭縣：

宜蘭縣長林姿妙27日防疫會議中提出「函請中央擴大紓困對象」、「主動推動減免補助措施」及「主動展延行政作業時程」等三大紓困內容。

(中時新聞網)